Exposition Le Crave à bec rouge Plogoff
Exposition Le Crave à bec rouge Plogoff lundi 30 mars 2026.
Exposition Le Crave à bec rouge
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-03-30
Le Crave à bec rouge quel est cet hôte méconnu des falaises bretonnes ?
À travers une série de panneaux pédagogiques et de photographies, cette exposition invite le public à découvrir cet oiseau emblématique des falaises bretonnes. Elle permet de mieux comprendre son mode de vie, son habitat, ainsi que les actions menées pour sa protection sur le littoral.
Cette exposition est conçue et proposée par l’association Bretagne Vivante. .
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne
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English : Exposition Le Crave à bec rouge
L’événement Exposition Le Crave à bec rouge Plogoff a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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