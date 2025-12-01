Exposition Le cri des jardins Le Hang-Art Esquièze-Sère

Exposition Le cri des jardins

Début : 2025-12-16 15:00:00

fin : 2026-03-07 19:00:00

2025-12-16

Du mardi au samedi.

3 mois où la peinture flirtera avec la sculpture. Jean-François Conta & David Leger, ensemble pour le cri des jardins .

Ils se rencontreront pour la première fois autour de cette exposition qui est un mariage des plus impressionnant. En effet, sans se connaître ils traduisent la nature à l’unisson. Chacun dans un médium bien différent et pourtant L’entre chien et loup se retrouve. Le cri des jardins est le regard, la traduction de deux artistes attachés à la nature et à son devenir. Le passé et le présent se rencontrent à la frontière de leur imaginaire. Le long d’une rivière, Jean-François retrouve son passé, ces instants chéris avec son Grand-Père, les jours de pêche. David trace dans la pierre d’un Grand la mémoire du vivant. Chacun à sa façon réclame une intangibilité de nos anamnèses, comme une force incontrôlable de graver dans le marbre notre patrimoine.

Le vernissage se déroulera le 20 décembre 2025 quelques jours avant noël. .

Le Hang-Art ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Tuesday to Saturday.

3 months where painting flirts with sculpture. Jean-François Conta & David Leger, together for le cri des jardins .

They will meet for the first time for this exhibition, which is a most impressive marriage. Without knowing each other, they translate nature in unison. Each in a very different medium, and yet: L?entre chien et l?oup (Between dog and wolf) meets again. Le cri des jardins is the vision and translation of two artists committed to nature and its future. Past and present meet at the frontier of their imaginations. Along a river, Jean-François rediscovers his past, those cherished moments with his grandfather on fishing days. David traces the memory of the living in the stone of a Grand . Each, in his own way, claims the intangibility of our anamnesis, like an uncontrollable force engraving our heritage in marble.

