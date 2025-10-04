Exposition Le déplacement des choses infinies Yvetot

Exposition Le déplacement des choses infinies

7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Entre perforation appliquée, grattage de précision et découpage minutieux, découvrez le travail de Marc-Antoine Garnier qui emprunte sa rigueur à l’art minimal, menant ses recherches à l’intersection des champs de la photographie et de la sculpture pour produire des images-objets. Des œuvres qui nous confrontent à l’instabilité de l’objet, du récit, et par extension, de notre perception ; comme si tout était affaire de reconstruction, de récit réinventé, de paysage renouvelé.

La galerie Duchamp accueille également un nouveau film-essai au sein de son DuchampRama Notes on fluid mechanics de Maria Giovanni qui, au travers de dispositifs, de formes et d’images au caractère hybride, propose une réflexion autour de la notion de fluidité et de son caractère ambigu et relationnel. .

7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr

