Exposition Le Déposoir à murmures, histoires de vie en royans Le Chalon

Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez profiter de l’exposition « Le déposoir à murmures, histoires de vie en royans », une exposition plastique et sonore de témoignages de vies capturés par la voix de ceux qui l’ont vécu. Venez nombreux !
Salle des Fêtes Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes christelle.robin319@orange.fr
English :
As part of Semaine Bleue, come and enjoy the exhibition « Le déposoir à murmures, histoires de vie en royans », a visual and audio exhibition of life stories captured by the voices of those who lived through them. Come one, come all!
German :
Im Rahmen der Blauen Woche können Sie die Ausstellung « Le déposoir à murmures, histoires de vie en royans » genießen, eine Plastik- und Tonausstellung mit Lebenszeugnissen, die von den Stimmen derer, die sie erlebt haben, eingefangen wurden. Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), venite a visitare la mostra « Le déposoir à murmures, histoires de vie en royans », un’esposizione visiva e sonora di storie di vita catturate dalle voci di coloro che le hanno vissute. Venite tutti!
Espanol :
En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), venga a disfrutar de la exposición « Le déposoir à murmures, histoires de vie en royans », una muestra visual y sonora de historias de vida captadas por las voces de quienes las han vivido. ¡Venga uno, vengan todos!
