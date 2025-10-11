Exposition Le Déposoir à murmures, histoires de vie en royans Le Chalon

Salle des Fêtes Le Chalon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Dans le cadre de la Semaine Bleue, venez profiter de l’exposition « Le déposoir à murmures, histoires de vie en royans », une exposition plastique et sonore de témoignages de vies capturés par la voix de ceux qui l’ont vécu. Venez nombreux !

Salle des Fêtes Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes christelle.robin319@orange.fr

English :

As part of Semaine Bleue, come and enjoy the exhibition « Le déposoir à murmures, histoires de vie en royans », a visual and audio exhibition of life stories captured by the voices of those who lived through them. Come one, come all!

German :

Im Rahmen der Blauen Woche können Sie die Ausstellung « Le déposoir à murmures, histoires de vie en royans » genießen, eine Plastik- und Tonausstellung mit Lebenszeugnissen, die von den Stimmen derer, die sie erlebt haben, eingefangen wurden. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), venite a visitare la mostra « Le déposoir à murmures, histoires de vie en royans », un’esposizione visiva e sonora di storie di vita catturate dalle voci di coloro che le hanno vissute. Venite tutti!

Espanol :

En el marco de la Semaine Bleue (Semana Azul), venga a disfrutar de la exposición « Le déposoir à murmures, histoires de vie en royans », una muestra visual y sonora de historias de vida captadas por las voces de quienes las han vivido. ¡Venga uno, vengan todos!

L’événement Exposition Le Déposoir à murmures, histoires de vie en royans Le Chalon a été mis à jour le 2025-09-18 par Valence Romans Tourisme