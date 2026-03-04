Exposition Le déposoir à murmures histoires de vie en Royans Vercors La Grange Ouverte Saint-Martin-en-Vercors
La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors Drôme
2026-04-18 10:00:00
2026-04-19 17:00:00
2026-04-18
Exposition sonore et visuelle autour des récits de personnes âgées du Royans-Vercors, réalisée par Radio Royans Vercors
La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 61 83 michelfontainemaisoncelle@gmail.com
English :
Audio and visual exhibition based on stories told by elderly people from Royans-Vercors, produced by Radio Royans Vercors
