Exposition Le déposoir à murmures histoires de vie en Royans Vercors La Grange Ouverte Saint-Martin-en-Vercors

Exposition Le déposoir à murmures histoires de vie en Royans Vercors

La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Exposition sonore et visuelle autour des récits de personnes âgées du Royans-Vercors, réalisée par Radio Royans Vercors

.

La Grange Ouverte 7 Place du Tilleul Saint-Martin-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 01 61 83 michelfontainemaisoncelle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Audio and visual exhibition based on stories told by elderly people from Royans-Vercors, produced by Radio Royans Vercors

L’événement Exposition Le déposoir à murmures histoires de vie en Royans Vercors Saint-Martin-en-Vercors a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Vercors Drôme