Exposition Le Doubs en terrain connu? Rue Marc Bloch Besançon

Le Doubs, en terrain connu ? La nouvelle exposition des Archives départementales invite à redécouvrir le territoire et son histoire, du 27 novembre 2025 au 3 juillet 2026.

Avec ses 8 m² de plâtre brut, le plan-relief du Doubs réalisé en 1877 attire l’œil d’entrée moyennes montagnes, plateaux et vallées se dessinent en trois dimensions au centre de l’exposition. Autour de lui, une centaine de documents cartes, plans, registres, photographies composent Le Doubs, en terrain connu ? illustrant le territoire et son histoire.

Conçue en quatre volets air, eau, terre et feu l’exposition propose de (re)découvrir le territoire, notamment sous des angles inattendus. La terre rappelle la création du Doubs et la construction progressive de son identité, l’air conduit du sanatorium de Villers-le-Lac à l’hymne du Saugeais en passant par l’odeur des saucisses de Morteau et de Montbéliard. L’eau évoque la source du Doubs, quand le feu ouvre sur l’histoire industrielle du pays de Montbéliard…

Nos sujets sont choisis collectivement pour montrer la richesse de nos fonds et surprendre le public, en racontant ici le département autrement explique le directeur adjoint des Archives. Parmi les pièces majeures, une carte de 1790 actant la création du département, ou le premier registre de délibérations du Conseil général. Je suis fière du travail de proximité réalisé par les équipes des archives, qui permet la transmission des trésors de notre passé et de notre culture à de nombreuses associations et élèves, comme ce fut le cas pour l’exposition LIP , indique Monique Choux, Conseillère départementale du canton Besançon 1. .

