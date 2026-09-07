[Exposition] Le Dropt : entre patrimoine naturel et historique, Bastide de Villeréal, Villeréal

Informations pratiques

[Exposition] Le Dropt : entre patrimoine naturel et historique 19 et 20 septembre Bastide de Villeréal Lot-et-Garonne

Gratuit. Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la vallée du Dropt, ses activités, la navigation et ses célèbres moulins. Cette présentation abordera également le fonctionnement d’un bassin versant, le rôle des zones humides et l’entretien des cours d’eau.

Une animation proposée avec le syndicat Épidropt.

Bastide de Villeréal Place de la Halle, 47210 Villeréal Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 09 65 http://www.villereal-tourisme.com Au nord de l’Agenais à la frontière du Périgord, le Comte Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, fonde en 1265 la bastide de Villeréal édifiée en quatre ans seulement. Elle adopte, comme toutes les villes nouvelles de la région au Moyen Âge, un plan en damier. S’y remarquent sa grande place centrale où s’élève une halle aux vastes proportions dotée, fait rarissime, d’un étage en torchis, et son église fortifiée, en retrait du centre dédié au commerce.

Villeréal, « ville du roi » de France qui imposait ici son droit face aux Anglais de l’Aquitaine, affiche encore aujourd’hui son bâti médiéval : des maisons à colombage, à encorbellement, des jardins clos à l’ancienne. Classée parmi les Plus Beaux Villages de France, la bastide est bien vivante et accueille de nombreuses manifestations, des marchés toujours mais aussi des expositions, des brocantes, concerts, bodéga, courses hippiques etc.

Découvrez la vallée du Dropt, les activités sur celui-ci, la navigation, les fameux moulins. Mais également la notion de bassin versant, de zone humide, l’entretien des cours d’eau, etc.

© mairie de Villeréal