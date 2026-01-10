Exposition Le Fer en Héritage(s) Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Exposition Le Fer en Héritage(s)

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-03-21

À l’occasion du centenaire de Camille Cavallier (1854-1926), président des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, l’Abbaye propose une exposition consacrée à l’histoire de l’exploitation du fer en Lorraine, l’un des grands bassins métallurgiques européens des XIX¿ et XX¿ siècles. Une industrie qui a façonné le paysage urbain et économique de la région.

De la ferronnerie d’art (Jean Lamour, Émile Robert) aux grandes structures d’acier, la Lorraine s’est illustrée dans une production d’objets de grande diversité. Elle a contribué à l’essor industriel européen et laisse aujourd’hui un héritage patrimonial important. Une exposition essentielle pour comprendre les paysages qui nous entourent.

Inclus la visite libre du monument historique et de ses jardins

Visites guidées de l’exposition renseignements sur le site de l’Abbaye

Réduction pour les habitants du bassin de Pont-à-Mousson sur présentation d’un justificatifTout public

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

English :

To mark the centenary of Camille Cavallier (1854-1926), president of Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, the Abbey is staging an exhibition devoted to the history of iron mining in Lorraine, one of the great European metallurgical basins of the 19th and 20th centuries. An industry that shaped the region’s urban and economic landscape.

From wrought ironwork (Jean Lamour, Émile Robert) to large-scale steel structures, Lorraine produced a wide variety of objects. It contributed to Europe?s industrial boom, and has left behind a significant heritage today. An essential exhibition for understanding the landscapes that surround us.

Includes a free tour of the historic monument and its gardens

Guided tours of the exhibition: information on the Abbey website

Discount for residents of the Pont-à-Mousson area on presentation of proof of residence

