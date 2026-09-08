Exposition « Le fest-noz s’affiche » Centre d’Interprétation – Les Enclos Guimiliau

Informations pratiques

Guimiliau

Exposition « Le fest-noz s’affiche »

Centre d’Interprétation – Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18

fin : 2027-03-08

Date(s) :

2026-12-18

Symbole des nuits bretonnes, l’affiche de fest-noz fait partie de notre quotidien. On la voit sur les panneaux d’affichage, les abribus, les transfo EDF, sur la vitre arrière d’une voiture, à l’entrée de la salle des fêtes. C’est la publication qui annonce des réjouissances et c’est aussi le souvenir qui reste une fois que l’éphémère soirée est passée.

Cette exposition se propose de mettre en lumière l’affiche. À quoi sert-elle ? Quelles sont les options esthétiques ? Où la voit-on ? Mais aussi faire un petit rappel sur l’histoire du fest-noz, classé en 2012 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

En partenariat avec Ti ar Vro Treger-Goueloù et Dastum Bro-dreger

Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

Fermé : samedi, dimanche et jours fériés. .

Centre d’Interprétation – Les Enclos 53 rue du Calvaire Guimiliau 29400 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Exposition « Le fest-noz s’affiche » Guimiliau a été mis à jour le 2026-09-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX