Exposition « Le Fil Intérieur » de l’artiste Birman Htein Lin

Galerie Retour De Voyage 6 rue Rose Goudard L’Isle-sur-la-Sorgue Vaucluse

Début : 2025-08-08

fin : 2025-09-30

La Galerie Retour De Voyage présente Le Fil Intérieur , une exposition qui rassemble quinze œuvres de l’artiste birman Htein Lin, dont neuf réalisées clandestinement en prison, quatre peintes sur des couvertures, un pendentif…

Galerie Retour De Voyage 6 rue Rose Goudard L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 32 58 68 contact@lamaisonsurlasorgue.com

English :

Galerie Retour De Voyage presents « Le Fil Intérieur », an exhibition featuring fifteen works by Burmese artist Htein Lin, including nine created clandestinely in prison, four painted on blankets, a pendant…

German :

Die Galerie Retour De Voyage präsentiert « Der innere Faden », eine Ausstellung, die fünfzehn Werke des birmanischen Künstlers Htein Lin umfasst. Neun davon sind heimlich im Gefängnis entstanden, vier auf Decken gemalt, ein Anhänger…

Italiano :

La Galerie Retour De Voyage presenta « Le Fil Intérieur » (Il filo interno), una mostra di quindici opere dell’artista birmano Htein Lin, tra cui nove lavori clandestini realizzati in carcere, quattro dipinti su coperte, un ciondolo…

Espanol :

La Galerie Retour De Voyage presenta « Le Fil Intérieur » (El Hilo Interior), una exposición que reúne quince obras del artista birmano Htein Lin, entre ellas nueve obras clandestinas realizadas en prisión, cuatro pintadas sobre mantas, un colgante…

