Exposition Le fil nomade Médiathèque Michel Crépeau (Niveau 2) La Rochelle

Exposition Le fil nomade Médiathèque Michel Crépeau (Niveau 2) La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Exposition Le fil nomade

Médiathèque Michel Crépeau (Niveau 2) Avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-09-20

L’exposition présente un premier jalon du projet Le fil nomade. Le travail de création qui est exposé s’articule autour d’une collection textile du Musée d’Aquitaine dont certaines pièces seront visibles à cette occasion.

.

Médiathèque Michel Crépeau (Niveau 2) Avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Exhibition Le fil nomade

The exhibition presents the first milestone in the Le fil nomade project. The creative work on display is based on a textile collection from the Musée d’Aquitaine, some of which will be on view during the exhibition.

German : Ausstellung Le fil nomade

Die Ausstellung präsentiert einen ersten Meilenstein des Projekts Le fil nomade. Die kreative Arbeit, die ausgestellt wird, dreht sich um eine Textilsammlung des Musée d’Aquitaine, von der einige Stücke bei dieser Gelegenheit zu sehen sein werden.

Italiano :

La mostra è una prima tappa del progetto Le fil nomade. I lavori creativi esposti si basano su una collezione di tessuti del Musée d’Aquitaine, alcuni dei quali saranno esposti durante la mostra.

Espanol : Exposicion Le fil nomade

La exposición es una primera etapa del proyecto Le fil nomade. Las creaciones expuestas se basan en una colección textil del Museo de Aquitania, algunas de las cuales se expondrán durante la muestra.

L’événement Exposition Le fil nomade La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-05 par La Rochelle Tourisme