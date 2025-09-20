Exposition « Le fonds patrimonial de la bibliothèque ancienne » Hôtel de Ville Joinville

Exposition « Le fonds patrimonial de la bibliothèque ancienne » Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel de Ville Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Une visite-découverte du fonds ancien vous offre une plongée au cœur des richesses du patrimoine écrit de la ville de Joinville.

Hôtel de Ville Place du Général Leclerc, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est 03 25 94 13 01 http://www.mairie-joinville.fr/ L’hôtel de ville actuel est installé dans une ancienne demeure, construite sur les vestiges des remparts de la ville, vendue par Monsieur Leclerc en 1777. Elle est alors acquise pour servir de maison communale.

En 1912, la façade est modifiée : une balustrade est ajoutée, ainsi qu’un large cartouche portant l’inscription « Hôtel de Ville ».

© Collection privée