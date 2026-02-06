Exposition Le Fraternel Le Fraternel Doyenné Sud charente Barbezieux-Saint-Hilaire
Le Fraternel Doyenné Sud charente 1 rue Elie Vinet Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Exposition de peintures de Jeanine Maurice réalisées à l’huile et à l’acrylique. À travers ses œuvres, l’artiste invite le public à un voyage sensible, riche en émotions et en textures.
Le Fraternel Doyenné Sud charente 1 rue Elie Vinet Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine
English : Exposition Le Fraternel
Exhibition of paintings by Jeanine Maurice, created using oil and acrylic paints. Through her works, the artist invites the public on a sensitive journey, rich in emotions and textures.
