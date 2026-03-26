Exposition Le galet clair Claire Taillard Galerie Namast’art Pertuis
Exposition Le galet clair Claire Taillard Galerie Namast’art Pertuis mardi 28 avril 2026.
Exposition Le galet clair Claire Taillard
Du mardi 28 avril au dimanche 3 mai 2026 de 11h à 18h. Galerie Namast’art 90 Rue de la Tour Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 11:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-04-28
Du 28 avril au 3 mai 2026, de 11h00 à 18h00, découvrez l’exposition le Galet Clair de Clair Taillard.
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Galerie Namast’art 90 Rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namast.fr
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English :
From April 28 to May 3, 2026, from 11:00 am to 6:00 pm, discover Clair Taillard’s Le Galet Clair exhibition.
L’événement Exposition Le galet clair Claire Taillard Pertuis a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme de Pertuis
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