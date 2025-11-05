Exposition Le gaspillage alimentaire, c’est aussi ton affaire Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Exposition Le gaspillage alimentaire, c’est aussi ton affaire

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-05

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-05

Quelles sont les conséquences du gaspillage alimentaire, comment le limiter, quelles astuces mettre en oeuvre pour moins jeter ?

Cette exposition, adaptée au jeune public, aborde le thème de la réduction des déchets alimentaires, en apportant des pistes de réflexion pour toute la famille, pour amorcer le débat et sensibiliser les enfants à la question. .

Villedieu-les-Poêles 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Exposition Le gaspillage alimentaire, c’est aussi ton affaire

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Le gaspillage alimentaire, c’est aussi ton affaire Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Villedieu-les-Poêles