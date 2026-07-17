Exposition « Le grand Album de Roncq », La Source – Forum Culturel, Roncq

Informations pratiques

Exposition « Le grand Album de Roncq » Samedi 19 septembre, 10h00 La Source – Forum Culturel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre 2026 prochain aura lieu la 43e édition des Journées européenne du patrimoine.

Une fois n’est pas coutume, cette année également, les JEP auront deux thèmes « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » et « Patrimoine de la Photographie ».

A Roncq, nous avons choisi de répondre à ces deux thématiques en proposant une exposition autour de l’histoire et l’évolution de la photographie.

En effet, depuis deux siècles, la photographie inventé par Nicéphore Nièpce n’a eu de cesse d’évoluer (plaques de verre, argentiques, instantanées, numériques) et de se démocratiser.

En janvier 2026, le service archives et mémoire a lancé un appel à don manuel ou numérique de photographie en vue de l’exposition dans le cadre du Bicentenaire de la photographie.

En cinq mois, vous vous êtes mobilisés ! 18 dons représentant près de 6728 photographies ont intégré les fonds photographiques de la Ville de Roncq.

Le samedi 19 septembre venez découvrir le Grand Album de Roncq dans le Hall Samuel-Paty de la Source.

La Source – Forum Culturel 293, rue de Lille 59223 Roncq Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03 20 25 64 30 https://bibliotheque.roncq.fr/

Les 19 et 20 septembre 2026 prochain aura lieu la 43e édition des Journées européenne du patrimoine.

©Dircom_Roncq