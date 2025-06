Exposition Le Grand Bazar des Beaux-Arts Saint-Brieuc 28 juin 2025 11:00

Côtes-d’Armor

Exposition Le Grand Bazar des Beaux-Arts Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-28 11:00:00

fin : 2025-06-28 17:00:00

2025-06-28

L’école des Beaux-Arts de Saint-Brieuc investit la place de la Résistance pour la deuxième édition du Grand Bazar des Beaux-Arts.

Vous pourrez découvrir sur la nouvelle place de la Résistance une grande exposition

des élèves, enfants et adultes. Chacun disposera d’une couverture posée à même le sol pour

présenter et vendre ses créations (dessins, peintures, gravures et autres volumes).

Un atelier affiche et un atelier sérigraphie, animés par les professeurs de l’école, seront

proposés pour petits et grands. .

Place de la Résistance

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

