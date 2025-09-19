Exposition «Le grand incendie de 1775 à Saint-Dizier» Médiathèque Romain Rolland Saint-Dizier

Exposition «Le grand incendie de 1775 à Saint-Dizier» Vendredi 19 septembre, 09h30 Médiathèque Romain Rolland Haute-Marne

L’exposition retrace l’une des pires catastrophes de la ville : dans la nuit du 19 au 20 août 1775, un incendie ravage le centre de Saint-Dizier, détruisant bâtiments publics, plus de 80 maisons et laissant près de 120 familles sans logis. Elle met également en lumière la reconstruction qui s’ensuivit : les plans d’architectes, les documents d’archives, ainsi que les témoignages qui montrent comment une ville « nouvelle » a émergé des ruines.

Médiathèque Romain Rolland 5 place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.mediatheques-laconstellation.fr/ Sur plus de 1 200 m², cette médiathèque moderne, libre d’accès et gratuite, s’inscrit dans la continuité des lieux de savoir et de transmission du patrimoine culturel. Elle met à disposition une riche collection de documents — livres, BD, presse, CD, DVD, audiobooks — à consulter sur place ou à emprunter, avec une inscription gratuite.

Lieu de vie intergénérationnel, elle perpétue les valeurs d’accès à la culture pour tous à travers de nombreuses animations : contes, ateliers créatifs, jeux autour des cultures du monde, concerts ou encore club informatique.

En plus de ses ressources, la médiathèque favorise l’inclusion numérique via un accès Wi-Fi gratuit. Par ses actions et ses missions, elle contribue pleinement à la valorisation du patrimoine immatériel, en lien avec les pratiques culturelles contemporaines. Parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

© Médiathèque SD