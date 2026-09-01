Exposition : Le grand monde des petites bêtes Saint-Symphorien-des-Bois
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Symphorien-des-Bois
Informations pratiques
Saint-Symphorien-des-Bois
Exposition : Le grand monde des petites bêtes
Bibliothèque de St-Symphorien Saint-Symphorien-des-Bois Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-09-26
Plongez dans un monde féérique à deux pas de chez nous, celui de l’infiniment petit.
Une exposition photographique d’individus fascinants et microscopiques, en présence de l’artiste, Sandrine Chenillot.
Programme du samedi 26 septembre :
– 11h30 : Vernissage de l’exposition
– 14h à 17h : Discussion sur la biodiversité et l’aménagement du jardin avec Griselda, atelier d’exploration de la microfaune avec Laurence .
Bibliothèque de St-Symphorien Saint-Symphorien-des-Bois 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté reseau@bsb71.fr
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English : Exposition : Le grand monde des petites bêtes
L’événement Exposition : Le grand monde des petites bêtes Saint-Symphorien-des-Bois a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)