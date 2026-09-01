Informations pratiques

Saint-Symphorien-des-Bois

Exposition : Le grand monde des petites bêtes

Bibliothèque de St-Symphorien Saint-Symphorien-des-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-09-26

Plongez dans un monde féérique à deux pas de chez nous, celui de l’infiniment petit.

Une exposition photographique d’individus fascinants et microscopiques, en présence de l’artiste, Sandrine Chenillot.

Programme du samedi 26 septembre :

– 11h30 : Vernissage de l’exposition

– 14h à 17h : Discussion sur la biodiversité et l’aménagement du jardin avec Griselda, atelier d’exploration de la microfaune avec Laurence .

Bibliothèque de St-Symphorien Saint-Symphorien-des-Bois 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté reseau@bsb71.fr

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English : Exposition : Le grand monde des petites bêtes

L’événement Exposition : Le grand monde des petites bêtes Saint-Symphorien-des-Bois a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)