UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Symphorien-des-Bois

Exposition : Le grand monde des petites bêtes Saint-Symphorien-des-Bois

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Symphorien-des-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Adresse
Bibliothèque de St-Symphorien
Ville
71800 Saint-Symphorien-des-Bois
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Symphorien-des-Bois

Exposition : Le grand monde des petites bêtes

Bibliothèque de St-Symphorien Saint-Symphorien-des-Bois Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-09-26

Plongez dans un monde féérique à deux pas de chez nous, celui de l’infiniment petit.
Une exposition photographique d’individus fascinants et microscopiques, en présence de l’artiste, Sandrine Chenillot.

Programme du samedi 26 septembre :
– 11h30 : Vernissage de l’exposition
– 14h à 17h : Discussion sur la biodiversité et l’aménagement du jardin avec Griselda, atelier d’exploration de la microfaune avec Laurence   .

Bibliothèque de St-Symphorien Saint-Symphorien-des-Bois 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   reseau@bsb71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition : Le grand monde des petites bêtes

L’événement Exposition : Le grand monde des petites bêtes Saint-Symphorien-des-Bois a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)