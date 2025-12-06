Exposition | Le grand panorama de l’histoire du Père Noël Les Amis de Sally Eymet
Exposition | Le grand panorama de l’histoire du Père Noël
Les Amis de Sally Col de Pouthey Eymet Dordogne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-20
Découvrez la mystérieuse et fabuleuse histoire du Père Noël !
Une balade en forêt pour découvrir l’installation d’une cinquantaine de personnages peints à la main et avec le cœur par Carolus.
Les moments forts de l’exposition
– dimanche 7 décembre à 15h visite guidée en compagnie de Carolus
– vendredi 12 décembre à partir de 18h soirée d’inauguration avec visite guidée, boissons chaudes, tombola
– dimanche 14 décembre à 15h visite guidée en compagnie de Carolus
– samedi 20 décembre à partir de 17h visite guidée et soirée contes
Nous vous attendons nombreux ! .
Les Amis de Sally Col de Pouthey Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com
