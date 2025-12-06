Exposition | Le grand panorama de l’histoire du Père Noël Les Amis de Sally Eymet

Exposition | Le grand panorama de l’histoire du Père Noël

Les Amis de Sally Col de Pouthey Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-06

Découvrez la mystérieuse et fabuleuse histoire du Père Noël !

Une balade en forêt pour découvrir l’installation d’une cinquantaine de personnages peints à la main et avec le cœur par Carolus.

Les moments forts de l’exposition

– dimanche 7 décembre à 15h visite guidée en compagnie de Carolus

– vendredi 12 décembre à partir de 18h soirée d’inauguration avec visite guidée, boissons chaudes, tombola

– dimanche 14 décembre à 15h visite guidée en compagnie de Carolus

– samedi 20 décembre à partir de 17h visite guidée et soirée contes

Nous vous attendons nombreux ! .

Les Amis de Sally Col de Pouthey Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

English : Exposition | Le grand panorama de l’histoire du Père Noël

L’événement Exposition | Le grand panorama de l’histoire du Père Noël Eymet a été mis à jour le 2025-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides