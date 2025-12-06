Exposition | Le grand panorama de l’histoire du Père Noël Les Amis de Sally Eymet

Eymet

2025-12-06
2025-12-20

2025-12-06

Découvrez la mystérieuse et fabuleuse histoire du Père Noël !

Une balade en forêt pour découvrir l’installation d’une cinquantaine de personnages peints à la main et avec le cœur par Carolus.

Les moments forts de l’exposition

– dimanche 7 décembre à 15h visite guidée en compagnie de Carolus
– vendredi 12 décembre à partir de 18h soirée d’inauguration avec visite guidée, boissons chaudes, tombola
– dimanche 14 décembre à 15h visite guidée en compagnie de Carolus
– samedi 20 décembre à partir de 17h visite guidée et soirée contes

Nous vous attendons nombreux !   .

Les Amis de Sally Col de Pouthey Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96  lesamisdesally@gmail.com

