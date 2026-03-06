Exposition Le grand siècle des âmes Les arts religieux au temps de la marquise de Sévigné Eglise Notre Dame Mours-Saint-Eusèbe

Exposition Le grand siècle des âmes Les arts religieux au temps de la marquise de Sévigné

Eglise Notre Dame 3 grande rue Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

2026-04-11

Découvrez tableaux, orfèvrerie, textiles … dans les arts religieux du XVIIe siècle.

Eglise Notre Dame 3 grande rue Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 68 51 03 musee.artsacre@gmail.com

English :

Discover paintings, silverware, textiles… in the religious arts of the 17th century.

