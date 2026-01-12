EXPOSITION Le grand Tamour Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre

EXPOSITION Le grand Tamour

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-02-04

EXPOSITION Le grand Tamour

Le grand Tamour, on ne sait pas trop à quoi il ressemble ! Et en plus, il se cache. Et parfois, il se déguise. Cherch a envie

de trouver le grand Tamour. Trouv a envie de chercher avec lui. Cette exposition ludique et interactive présente

quelques originaux de l’album Le Grand Tamour d’Alex Cousseau et Csil, publié aux éditions Casterman, ainsi que des

jeux à manipuler ou dessiner pour entrer dans l’univers de l’album.

Dès 3 ans | Entrée libre .

Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EXHIBITION The great Tamour

L’événement EXPOSITION Le grand Tamour Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-01-09 par Point d’accueil Nort sur Erdre