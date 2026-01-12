EXPOSITION Le grand Tamour Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre
EXPOSITION Le grand Tamour Médiathèque Andrée Chédid Nort-sur-Erdre mercredi 4 février 2026.
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-02-04
fin : 2026-03-11
2026-02-04
Le grand Tamour, on ne sait pas trop à quoi il ressemble ! Et en plus, il se cache. Et parfois, il se déguise. Cherch a envie
de trouver le grand Tamour. Trouv a envie de chercher avec lui. Cette exposition ludique et interactive présente
quelques originaux de l’album Le Grand Tamour d’Alex Cousseau et Csil, publié aux éditions Casterman, ainsi que des
jeux à manipuler ou dessiner pour entrer dans l’univers de l’album.
Dès 3 ans | Entrée libre .
Médiathèque Andrée Chédid 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
EXHIBITION The great Tamour
