Exposition Le Grand Tour de l’Orne Monuments en aquarelle par Florence Motte Carrouges

Pour Florence Motte, exposer son travail d’aquarelliste au château de Carrouges était une évidence, elle qui a fait du patrimoine en général et des trésors de l’Orne en particulier son principal sujet! Venez découvrir des monuments emblématiques du département, dont le château, sous le pinceau délicat de cette artiste autodidacte.

L’artiste Passionnée par le dessin depuis toujours, je me suis consacrée à l’aquarelle il y a plusieurs années. Artiste autodidacte, je puise mon inspiration dans le riche patrimoine de l’Orne, ma région d’adoption.

À travers mes aquarelles, je souhaite rendre hommage aux églises, aux monuments et aux paysages qui font la beauté de la Normandie. Je réalise des livres illustrés où je rassemble mes peintures et des anecdotes sur l’histoire de chaque lieu. Je crée également des cartes postales et des reproductions de mes œuvres, pour partager ma passion avec le plus grand nombre.

En parallèle, je tiens des carnets de voyage où je dessine mon quotidien et mes explorations dans les villages de l’Orne. Ces carnets sont ensuite transformés en leporello et en petites cartes, pour vous offrir un aperçu de mon univers intime.

Je suis à votre écoute pour toute commande personnalisée portrait de votre maison, illustration d’un lieu qui vous est cher…

Artistes d’Ici

Depuis 2023, le Château de Carrouges programme des expositions dans le cadre de son cycle Artistes d’Ici . Monument national ancré dans un territoire qu’il participe à animer en tant que service public de l’Etat, le Château de Carrouges souhaite par cette démarche valoriser les pratiques artistiques en amateur des habitants de l’Orne.

Exposition accessible aux heures d’ouverture du château.

Non accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. .

Château de Carrouges Carrouges 61320 Orne Normandie +33 2 33 27 20 32

