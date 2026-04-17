Avec l’exposition « Le Graveur et les sortilèges », la bibliothèque Sainte-Geneviève poursuit le dialogue engagé autour de l’œuvre de Lars Bo. Après « Un Danois à Paris » (15 octobre – 17 décembre 2025), première exposition consacrée à la figure de l’artiste et à son parcours au travers de documents issus des archives de sa famille. Cette deuxième exposition entend proposer un nouveau regard et un changement d’échelle. Il ne s’agit plus seulement d’explorer et d’éclairer un itinéraire, mais d’entrer pleinement dans l’univers gravé de Lars Bo, au cœur de son langage plastique.

Né à Kolding en 1924 et installé à Paris après la Seconde Guerre mondiale, Lars Bo a fait de la gravure bien davantage qu’un moyen d’expression : comme le souligne Charles Perusseaux, « chez lui tout est axé sur la gravure, le travail et l’atmosphère de la gravure ». Elle devient un territoire d’expérimentation, un espace de métamorphoses où se croisent littérature, rêve et inquiétude. Si son nom demeure étroitement associé à l’illustration de grands textes, d’Andersen à Gogol en passant par Nerval et Kafka, son œuvre gravé déploie une puissance tout à fait personnelle. Figures hybrides, architectures instables, paysages mentaux et créatures ambiguës y composent un univers créé comme par enchantement, régi par des lois incertaines et où l’onirique, l’étrange et le merveilleux flirtent avec l’inquiétude.

Présentés ici dans des formats de grande ampleur, les gravures et dessins affirment leur force visuelle et leur capacité à immerger le spectateur dans une autre réalité. Ce dernier ne se trouve plus face aux traces de l’illustration ; il est davantage confronté à des images qui s’imposent au regard et captivent l’imagination. « Le Graveur et les sortilèges » invite ainsi à une traversée : celle d’un univers où la précision du trait sert une poétique du trouble, et où Lars Bo, surnommé « le magicien », agit comme un alchimiste de l’image.

Cette exposition s’inscrit dans la continuité d’un partenariat fondé sur la confiance et la générosité de Ludmilla Balfour‑Hess et Miranda Roux, filles de Lars Bo, et Titania Hess, sa petite-fille, que nous remercions une nouvelle fois, et prolonge le dessein de la bibliothèque Sainte-Geneviève d’interroger les circulations artistiques européennes tout comme les formes visuelles nées au croisement du livre et des imaginaires artistiques.

Avec « Le Graveur et les sortilèges », Lars Bo apparaît moins comme l’artiste danois installé à Paris entrevu à l’automne 2025 que comme un créateur de mondes aussi particuliers que cohérents. Cette exposition invite le public à se laisser captiver par ces œuvres, à en éprouver la puissance narrative et symbolique, et à mesurer combien l’art de la gravure peut devenir, sous une « main enchantée » (pour reprendre le titre d’une nouvelle de Gérard de Nerval illustrée par Lars Bo), un acte de fascination durable.

Entrée gratuite sur réservation aux horaires de la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Retrouvez dans le hall de la bibliothèque Sainte-Geneviève cette nouvelle exposition, qui vous invite à entrer pleinement dans l’univers gravé de l’artiste danois, au cœur de son langage plastique.

Du mercredi 01 juillet 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 13h30 à 18h30

Du dimanche 19 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

dimanche

de 13h30 à 18h30

Du vendredi 17 avril 2026 au mardi 30 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h30 à 21h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T13:30:00+02:00

fin : 2026-07-11T21:30:00+02:00

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Bibliothèque Sainte-Geneviève 10, place du Panthéon 75005 Paris

https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=exposition#contentitem=35017396-23b3-11f1-ae28-2411ad0ddb00^1 +33144419797 bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve/ https://www.facebook.com/BibliothequeSainteGenevieve/



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