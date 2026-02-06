Exposition Le grimoire d’Elfie

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-07

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-07

Le grimoire d’Elfie est une bande dessinée créée par Christophe Arleston, Audrey Alwett au scénario et Mini Ludvin au dessin.

Qu’est-ce qui rend les aventures d’Elfie si uniques ? Bienvenue dans les coulisses de sa création. Découvrez le folklore magique et la recherche graphique qui ont donné naissance à cette BD récompensée par de nombreux prix littéraires ! Une exposition ludique pour les amateurs de la série, les fans de magie, les fous de dessin, et tous les curieux !

Audrey Alwett sera présente à L’Envolée des livres (25 et 26 avril Couvent des Cordeliers). .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

Le grimoire d’Elfie is a comic strip created by Christophe Arleston, with Audrey Alwett on script and Mini Ludvin on drawing.

L’événement Exposition Le grimoire d’Elfie Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme