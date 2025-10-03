Exposition Le Groupement a 50 ans ! La Bogue d’Or Redon

Chateau du Parc Anger Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-03 09:00:00

fin : 2025-10-31 12:30:00

2025-10-03

Sauvegarder, transmettre et valoriser le patrimoine naturel et culturel des Pays de Vilaine et promouvoir de nouvelles formes d’expression et de création à partir de ce patrimoine .

C’est pour cela que le Groupement Culturel Breton des Pays de Vilaine a été créé en 1975, sous l’impulsion

de Jean-Bernard Vighetti, qui lance la même année la 1re Bogue.

Au cours de cinq décennies, l’association a mené diverses actions (collectage, archéologie, environnement, recherches, colloques, enseignement, éditions…).

Rétrospective à partir de photos, affiches et divers documents d’archives.

Organisation groupement culturel breton des Pays de Vilaine .

Chateau du Parc Anger Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40

