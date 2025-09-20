Exposition Le hameau de Gabas Médiathèque d’Arudy Laruns

Médiathèque d'Arudy 18 Rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-20

A travers une sélection de cartes postales anciennes, découvrez l’histoire du hameau de Gabas, la vie quotidienne des habitants, lesévolutions du paysage et les transformations du village au fil des décennies. Découvrez comment ces images, datant des XIXe et XXe siècles, reflètent les changements sociaux, culturels et architecturaux de Gabas. Participation libre au profit de la restauration de la Chapelle. Renseignements auprès des Amis de la Chapelle de Gabas. .

Médiathèque d'Arudy 18 Rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

