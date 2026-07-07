EXPOSITION LE JAPON Médiathèque municipale d’Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane

Informations pratiques

Auzeville-Tolosane

EXPOSITION LE JAPON

Médiathèque municipale d’Auzeville-Tolosane 11, allées du Viognier Auzeville-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-28

Cette exposition généraliste et raffinée nous ouvre les portes d’un étrange et lointain pays, celui du Soleil Levant.

Cette exposition à l’esthétique épurée, où les textes font écho à de grandes photographies raffinées, permet de se familiariser avec un pays que les occidentaux connaissent peu le Japon. Cette superpuissance économique qui a toujours réussi à faire face à l’adversité reste paradoxalement très attachée à ses traditions. Ce voyage au Pays du Soleil Levant constitue une synthèse économique, sociale, historique, linguistique et culturelle de cette société ultra-moderne qui a constamment su intégrer son passé pour concrétiser ses ambitions.

Public adolescent et adulte .

Médiathèque municipale d’Auzeville-Tolosane 11, allées du Viognier Auzeville-Tolosane 31320 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 32 94 68

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English :

This comprehensive and sophisticated exhibition opens the doors to a strange and distant land—the Land of the Rising Sun.

L’événement EXPOSITION LE JAPON Auzeville-Tolosane a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE