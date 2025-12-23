Exposition Le Jardin des peintres impressionnistes à Bois-Guilbert, de Jean-Marc de Pas, Bois-Guilbert

Exposition Le Jardin des peintres impressionnistes à Bois-Guilbert, de Jean-Marc de Pas

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Du 1er avril au 1er novembre 2026, Jean-Marc de Pas vous invite à admirer son installation Le Jardin des peintres impressionnistes à Bois-Guilbert .

Dans un espace dédié du Jardin des Sculptures, vous pourrez admirer pas moins de 20 bustes en bronze représentant les figures emblématiques de l’époque impressionniste, créés par Jean-Marc de Pas durant les festivals Normandie Impressionniste de 2010 et 2013.

Les illustres présents seront dans le jardin seront William Turner, John Constable, Camille Corot, Louis-Alexandre Dubourg, Eugène Boudin, Camille Pissaro, Edouard Manet, Edgar Degas, James Whistler, Paul Cézanne, Alfred Sisley, Claude Monet, Berthe Morisot, Pierre-Auguste Renoir, Mary Cassatt, Paul Gauguin, Gustave Caillebotte, Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec et Amedeo Modigliani.

Chaque buste sera accompagné d’un panneau retraçant des éléments biographiques de l’artiste ainsi que son processus de création. Cette installation sera intégrée dans une scénographie champêtre composée d’arbres, de plantes, de mobilier de jardin et de chevalets, invitant le public à déambuler dans un cadre vivant et accessible. Des artistes peintres de la région et des enseignants du territoire seront invités à animer des ateliers de peinture en plein air et à venir peindre dans le jardin avec leurs élèves.

Venez nombreux faire la rencontre des peintres impressionnistes dans le Jardin des Sculptures de Bois-Guilbert .

1108 Route d’Heronchelle Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com

