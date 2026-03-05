EXPOSITION LE JARDIN DES SILENCES Grenade
EXPOSITION LE JARDIN DES SILENCES Grenade lundi 16 mars 2026.
EXPOSITION LE JARDIN DES SILENCES
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-03-16
La bibliothèque municipale de Grenade vous propose une nouvelle exposition Le jardin des silences !
Exposition de sculptures de David Léger, sculpteur à Launac à la Salle d’Exposition Municipale du 16 mars au 16 avril. Plus d’informations à venir. 0 .
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Grenade municipal library is pleased to present a new exhibition: Le jardin des silences (The garden of silences)!
L’événement EXPOSITION LE JARDIN DES SILENCES Grenade a été mis à jour le 2026-03-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE