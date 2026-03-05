EXPOSITION LE JARDIN DES SILENCES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-03-16

La bibliothèque municipale de Grenade vous propose une nouvelle exposition Le jardin des silences !

Exposition de sculptures de David Léger, sculpteur à Launac à la Salle d’Exposition Municipale du 16 mars au 16 avril. Plus d’informations à venir. 0 .

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 33 02 53 communication@mairie-grenade.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Grenade municipal library is pleased to present a new exhibition: Le jardin des silences (The garden of silences)!

L’événement EXPOSITION LE JARDIN DES SILENCES Grenade a été mis à jour le 2026-03-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE