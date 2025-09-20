Exposition Le Jardin d’Hannibal, photographies de Marine Lanier Les Ecuries (Jardin des Carmes) Aurillac

Exposition Le Jardin d'Hannibal, photographies de Marine Lanier Samedi 20 septembre, 14h00 Les Ecuries (Jardin des Carmes) Cantal

Au cœur du jardin du Lautaret, Marine Lanier a composé une fable photographique entre mythe et écologie, réalisée dans le cadre de la Grande commande photographique de la BnF. À travers une palette de couleurs intenses et une écriture visuelle singulière, Le Jardin d’Hannibal évoque le combat silencieux du vivant face aux bouleversements climatiques. Portraits hiératiques, paysages minéraux, végétaux irradiés de lumière : l’artiste nous invite à contempler un monde fragile, déjà en mutation.

Photographe et autrice, Marine Lanier vit entre Dieulefit et Madrid. Diplômée de l’ENSP d’Arles, elle développe une œuvre à la frontière du documentaire, de la fiction et du mythe. Le Jardin d’Hannibal a été présenté aux Rencontres d’Arles en 2024. Membre de la Casa de Velázquez (2024–2025) et du collectif Tendance Floue, elle expose en France et à l’international.

Les Ecuries (Jardin des Carmes) 35 Rue des Carmes, 15000 Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471454610 https://musees.aurillac.fr

