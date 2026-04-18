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Exposition  le jardin du souffle  Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer

Exposition  le jardin du souffle  Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Galerie du Petit Enfer

Adresse : 11 place petit Enfer

Ville : 14530 Luc-sur-Mer

Département : Calvados

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Luc-sur-Mer

Exposition  le jardin du souffle 

Galerie du Petit Enfer 11 place petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09

Dessin à l’encre noire, sépia ou marron, sérigraphie sur papier et textile et broderie sur textile sérigraphié basés sur le sujet du végétal
Dessin à l’encre noire, sépia ou marron, sérigraphie sur papier et textile et broderie sur textile sérigraphié basés sur le sujet du végétal.
Il ne s’agit pas uniquement d’un travail d’observation rigoureuse de la nature mais aussi une autorisation à les transformer voire les sublimer.   .

Galerie du Petit Enfer 11 place petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie   valeriemenec@free.fr

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English : Exposition  le jardin du souffle 

Drawing in black, sepia or brown ink, silkscreen on paper and textile and embroidery on silkscreened textile based on the subject of plants

L’événement Exposition  le jardin du souffle  Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-18 par Calvados Attractivité

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