Exposition  le jardin du souffle  Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer

Luc-sur-Mer

Exposition le jardin du souffle

Galerie du Petit Enfer 11 place petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09

Dessin à l’encre noire, sépia ou marron, sérigraphie sur papier et textile et broderie sur textile sérigraphié basés sur le sujet du végétal

Dessin à l’encre noire, sépia ou marron, sérigraphie sur papier et textile et broderie sur textile sérigraphié basés sur le sujet du végétal.

Il ne s’agit pas uniquement d’un travail d’observation rigoureuse de la nature mais aussi une autorisation à les transformer voire les sublimer. .

Galerie du Petit Enfer 11 place petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie valeriemenec@free.fr

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English : Exposition le jardin du souffle

Drawing in black, sepia or brown ink, silkscreen on paper and textile and embroidery on silkscreened textile based on the subject of plants

L’événement Exposition le jardin du souffle Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-18 par Calvados Attractivité