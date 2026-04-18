Exposition le jardin du souffle Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer
Exposition le jardin du souffle Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer vendredi 8 mai 2026.
Luc-sur-Mer
Exposition le jardin du souffle
Galerie du Petit Enfer 11 place petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08 21:00:00
Date(s) :
2026-05-08 2026-05-09
Dessin à l’encre noire, sépia ou marron, sérigraphie sur papier et textile et broderie sur textile sérigraphié basés sur le sujet du végétal
Dessin à l’encre noire, sépia ou marron, sérigraphie sur papier et textile et broderie sur textile sérigraphié basés sur le sujet du végétal.
Il ne s’agit pas uniquement d’un travail d’observation rigoureuse de la nature mais aussi une autorisation à les transformer voire les sublimer. .
Galerie du Petit Enfer 11 place petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie valeriemenec@free.fr
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English : Exposition le jardin du souffle
Drawing in black, sepia or brown ink, silkscreen on paper and textile and embroidery on silkscreened textile based on the subject of plants
L’événement Exposition le jardin du souffle Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-18 par Calvados Attractivité
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