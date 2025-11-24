Exposition Le Jurançon, vin des rois et roi des vins Le Mix Mourenx

Exposition Le Jurançon, vin des rois et roi des vins

Le Mix 2 Avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-24

Cette exposition photo réalisée par Pierre Carton illustre la viticulture locale et son savoir-faire. Découvrez des paysages qui sont le reflet d’un savoir-faire, d’une passion transmise de génération en génération. .

Le Mix 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80

English : Exposition Le Jurançon, vin des rois et roi des vins

German : Exposition Le Jurançon, vin des rois et roi des vins

Italiano :

Espanol : Exposition Le Jurançon, vin des rois et roi des vins

L’événement Exposition Le Jurançon, vin des rois et roi des vins Mourenx a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Coeur de Béarn