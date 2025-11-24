Exposition Le Jurançon, vin des rois et roi des vins Le Mix Mourenx
Le Mix 2 Avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-30
2025-11-24
Cette exposition photo réalisée par Pierre Carton illustre la viticulture locale et son savoir-faire. Découvrez des paysages qui sont le reflet d’un savoir-faire, d’une passion transmise de génération en génération. .
Le Mix 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques
