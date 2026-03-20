Exposition Le label, déjà 10 ans ! CIAP Les Récollets Errekoletoak Ciboure

Exposition Le label, déjà 10 ans !

CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-03-28

À l’occasion des 10 ans du label, le Pays d’art et d’histoire de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure vous invite à découvrir l’exposition Déjà 10 ans ! .

Cette rétrospective met en lumière les actions menées depuis 2016 visites, expositions, ateliers, rencontres et projets culturels qui ont contribué à faire vivre et partager le patrimoine du territoire.

Une exposition pour revivre une décennie d’engagement et de transmission de l’histoire locale. .

CIAP Les Récollets Errekoletoak 1, place des Récollets Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciboure@otpaysbasque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Le label, déjà 10 ans !

L’événement Exposition Le label, déjà 10 ans ! Ciboure a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque