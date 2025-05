EXPOSITION LE LABORATOIRE DE LA BD – Palavas-les-Flots, 3 juin 2025 07:00, Palavas-les-Flots.

Hérault

EXPOSITION LE LABORATOIRE DE LA BD 44 Avenue de l’Étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-03

Exposition Le laboratoire de la BD

en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Hérault

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Infos 04 67 50 42 49

Exposition Le laboratoire de la BD

en partenariat avec la Médiathèque Départementale de l’Hérault

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Infos 04 67 50 42 49 .

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49

English :

From December 23, 2023 to January 2, 2024: « Polar bear and explorer » exhibition, produced by Editions Nord Sud and on loan from the Hérault departmental media library Free admission and open to all Médiathèque Saint-Exupéry Information: 04 67 50 42 49

German :

23. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024: Ausstellung « Eisbär und Entdecker », erstellt von Editions Nord Sud und ausgeliehen von der Mediathek des Departements Hérault Freier Eintritt und für alle zugänglich Mediathek Saint-Exupéry Infos: 04 67 50 42 49

Italiano :

Mostra « Il laboratorio del fumetto

in collaborazione con la Médiathèque Départementale de l’Hérault

Mediateca comunale Saint-Exupéry

Informazioni: 04 67 50 42 49

Espanol :

Del 23 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024: exposición « Oso polar y explorador », producida por Editions Nord Sud y cedida por la mediateca departamental de Hérault Entrada libre y gratuita Médiathèque Saint-Exupéry Info: 04 67 50 42 49

L’événement EXPOSITION LE LABORATOIRE DE LA BD Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2025-05-14 par 34 OT PALAVAS-LES-FLOTS