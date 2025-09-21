Exposition « Le Lauragais en Résistance » Église Saint-Lautier Montlaur
Exposition « Le Lauragais en Résistance » Église Saint-Lautier Montlaur dimanche 21 septembre 2025.
Entrée libre.
L’association Eleuthère, de Montlaur,
propose une exposition sur la Résistance pendant la 2e Guerre mondiale dans le Lauragais en l’église de Saint-Lautier du 21 au 25 septembre, de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.
L’inauguration aura lieu pour la Journée du Patrimoine, le dimanche 21 septembre à midi. À cette occasion, un apéritif sera offert.
Cette exposition est issue d’une parcours mémoriel élaboré par Lauragais Tourisme.
Plus d’infos : https://www.lauragais-tourisme.fr/mes-activites/itineraires-touristiques/le-lauragais-en-resistance/
© association éleuthère