Exposition le lien

7 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-30

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-03-30

Une exposition poétique inspirée du surréalisme, jouant avec les contrastes et l’imaginaire.

Une exposition inspirée du surréalisme où jeux de contrastes, correspondances et imaginaire se rencontrent. Les œuvres ouvrent des fenêtres poétiques vers un univers sensible et mystérieux. .

7 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 54 14

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English :

A poetic exhibition inspired by surrealism, playing with contrasts and the imaginary.

L’événement Exposition le lien Cernay a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay