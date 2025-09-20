Exposition « Le livre d’artiste – Un monde en soi » Maison-atelier d’André Lurçat Sceaux

Exposition « Le livre d’artiste – Un monde en soi » 20 et 21 septembre Maison-atelier d’André Lurçat Hauts-de-Seine

Sur inscription auprès de la Maison du Tourisme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le collectif d’artistes Bloc-House, en partenariat avec la ville de Sceaux, présente les créations de 14 artistes sélectionnés par un jury de professionnels. Autant de démarches singulières et inspirantes qui se déploireont à travers des installations en dialogue avec le patrimoine scéen.

En 1949, André Lurçat achète une parcelle en bordure du Parc de Sceaux pour construire une maison à usage d'habitation et de lieu de travail. Un escalier central dessert à mi-étage rez-de-chaussée et premier étage. Le rez-de-chaussée réunit un vaste séjour, une cuisine ainsi que des chambres tandis qu'à l'étage, sont aménagés le bureau de l'architecte et des chambres, plus tard destinées à accueillir collaborateurs et archives. La maison est remarquable par son plan répondant aux besoins de son propriétaire ainsi que par sa sobriété. Elle a conservé ses dispositions (couleurs d'origine dans les pièces), son « mobilier immeuble », meubles posés sur des socles de béton. La maison est construite en pierre de Mériel et en béton. Elle est l'une des premières « villas » de l'après-guerre construites dans la proche banlieue.

La maison est classée au titre des monuments historiques depuis 2024.

