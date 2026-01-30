Exposition Le livre illustré 1500-2000 Langres
Exposition Le livre illustré 1500-2000 Langres mercredi 15 avril 2026.
Exposition Le livre illustré 1500-2000
Centre Culturel Arteméum Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-04-15
Tout public
Exposition et vidéo
Pièces de la Bibliothèque Diocésaine de Langres et de la Collection Michans
Tout public .
Centre Culturel Arteméum Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 67 97 82 76 artemeum.langres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Le livre illustré 1500-2000 Langres a été mis à jour le 2026-01-28 par Antenne du Pays de Langres