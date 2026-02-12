Exposition Le livre pauvre à portée de main place du 14 Juillet La Rochelle

Exposition Le livre pauvre à portée de main

place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-les-Salines La Rochelle Charente-Maritime

Début : Lundi 2026-03-11

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-11

Dans le cadre du Printemps des Poètes.

place du 14 Juillet Médiathèque de Villeneuve-les-Salines La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 44 01 27 mediatheque.villeneuve@ville-larochelle.fr

English :

As part of the Printemps des Poètes.

