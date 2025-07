Exposition Le Maine Giraud Salle des Expositions Champagne-Vigny

Exposition Le Maine Giraud Salle des Expositions Champagne-Vigny samedi 2 août 2025.

Exposition Le Maine Giraud

Salle des Expositions Le Maine Giraud Champagne-Vigny Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-02

Exposition « Beauty and Decay » par Ken Oliver dans la salle de réception du domaine.

L’exposition sera accessible au public aux horaires d’ouverture du domaine, c’est à dire du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

.

Salle des Expositions Le Maine Giraud Champagne-Vigny 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 04 49 contact@mainegiraud.com

English : Exposition Le Maine Giraud

Beauty and Decay » exhibition by Ken Oliver in the estate’s reception room.

The exhibition will be open to the public during the estate’s opening hours, i.e. Monday to Saturday, 9am to 12pm and 2pm to 6pm.

German : Exposition Le Maine Giraud

Ausstellung « Beauty and Decay » von Ken Oliver im Empfangsraum des Weinguts.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Weinguts zugänglich, d. h. von Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Italiano : Exposition Le Maine Giraud

Beauty and Decay » di Ken Oliver nella sala di ricevimento della tenuta.

La mostra sarà aperta al pubblico durante gli orari di apertura della tenuta, ossia dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Espanol : Exposition Le Maine Giraud

Exposición « Belleza y decadencia » de Ken Oliver en la sala de recepción de la finca.

La exposición estará abierta al público durante el horario de apertura de la finca, es decir, de lunes a sábado, de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas.

L’événement Exposition Le Maine Giraud Champagne-Vigny a été mis à jour le 2025-07-19 par Office de tourisme du Sud Charente