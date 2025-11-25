Exposition Le manifeste des mal aimés…et si les milieux humides pouvaient parler? Paray-le-Monial

Exposition Le manifeste des mal aimés…et si les milieux humides pouvaient parler?

Bibliothèque de Paray le monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Les milieux humides sortent du silence ! Une exposition inédite et sensorielle, intitulée Le manifeste des mal aimés , invite à changer de regard sur ces milieux souvent méconnus, parfois dénigrés, mais essentiels à l’équilibre écologique de nos territoires.

Grâce à une scénographie originale et interactive, cette exposition propose une immersion au cœur des zones humides, à travers des totems sensoriels sollicitant la vue, l’ouïe, l’odorat et le toucher. Un outil pédagogique fort pour déconstruire les idées reçues et faire comprendre les rôles multiples de ces milieux réservoirs de biodiversité, zones tampons contre les crues, filtres naturels, etc. Une exposition propsée par le syndicat mixte du bassin versant de la Bourbince. .

