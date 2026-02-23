Exposition Le Manoir de La Cour 10 ans de valorisation du patrimoine

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

La Cour fête ses 10 ans d’ouverture au public avec une exposition qui retrace la genèse du projet de centre de ressources du patrimoine et 10 ans d’animations et de reconstitution historique médiévale.

La Cour fête ses 10 ans d’ouverture au public avec une exposition qui retrace la genèse du projet de centre de ressources du patrimoine et 10 ans d’animations et de reconstitution historique médiévale. Une exposition à ne pas rater !

Accessible avec un billet du manoir de la Cour sans supplément. .

6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Cour celebrates 10 years of public access with an exhibition tracing the origins of the heritage resource center project, and 10 years of medieval historical re-enactment and events.

L’événement Exposition Le Manoir de La Cour 10 ans de valorisation du patrimoine Asnières-sur-Vègre a été mis à jour le 2026-02-23 par CDT72