Exposition

59 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:00:00

fin : 2026-04-29 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Exposition de peinture et sculpture

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59 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 9 72 97 69 24 fanny.gueniot@gmail.com

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English :

Painting and sculpture exhibition

L’événement Exposition Le Mans a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72