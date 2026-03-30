Exposition Le Mans
Exposition Le Mans jeudi 2 avril 2026.
Exposition
59 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 10:00:00
fin : 2026-04-29 19:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Exposition de peinture et sculpture
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59 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 9 72 97 69 24 fanny.gueniot@gmail.com
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English :
Painting and sculpture exhibition
L’événement Exposition Le Mans a été mis à jour le 2026-03-27 par CDT72
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