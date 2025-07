Exposition Le marché des créatrices aux idées folles Kaysersberg Vignoble

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-15 08:30:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-07-15 2025-08-04

Quatre artisanes vous invitent à découvrir leurs créations uniques broderie, déco, illustration et bijoux. Un univers riche de passion et de savoir-faire.

Nous sommes 4 artisanes aux techniques et compétences multiples, nous vous invitons à découvrir nos pièces uniques et originales.

3 semaines au Badhus en compagnie de :

– Fabi créations personnalisées Fabienne confectionne du linge de lit pour les tout-petits et pour les plus grands, des pochettes à livre, crayon de couleur, portable et autres accessoires. Broderie personnalisée pour rendre chaque pièce unique.

– Cat Les différentes passions de Cathy sont la photo, la peinture, le crochet, le Reiki et la lithothérapie. Ses créations transmettent des émotions, racontent des histoires. Attrapes rêves et objets décoratifs.

– Fée’Nyx Créations infographiste de métier, Céline créée ses dessins qu’elle fait imprimer sur différentes matières (velour, simili cuir et autres), elle confectionne ensuite sacs, coussins et accessoires, fidèle à ses univers.

– Bijoux Elfiques créatrice de bijoux et accessoires de mode, Sylvie fait évoluer les collections au rythme de ses passions, une combinaison d’époques et de styles. Chaque pièce est réalisée avec patience et minutie en utilisant des matériaux nobles .

Venez flâner et réver lors de cette exposition.

103 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est

English :

Four craftswomen invite you to discover their unique creations: embroidery, deco, illustration and jewelry. A world rich in passion and know-how.

German :

Vier Kunsthandwerkerinnen laden Sie ein, ihre einzigartigen Kreationen zu entdecken: Stickerei, Deko, Illustrationen und Schmuck. Ein Universum, das reich an Leidenschaft und Know-how ist.

Italiano :

Quattro artigiane vi invitano a scoprire le loro creazioni uniche: ricami, decorazioni, illustrazioni e gioielli. Un mondo di passione e competenza.

Espanol :

Cuatro artesanas le invitan a descubrir sus creaciones únicas: bordados, decoración, ilustración y joyería. Un mundo de pasión y maestría.

