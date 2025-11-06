Exposition Le matériel médical du camp américain de Mesves-Bulcy Salle Simone Daignas Mesves-sur-Loire

Exposition Le matériel médical du camp américain de Mesves-Bulcy

Salle Simone Daignas Rue de Loire Mesves-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 15:00:00

fin : 2025-11-12 19:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Découvrez une incroyable exposition sur le matériel médical du camp américain de Mesves-Bulcy, grâce à une collection exceptionnelle du Musée de la Chirurgie Pr. Christian Cabrol. Avec l’aimable participation de collectionneurs de la région. Exposition à découvrir tous les jours de 15h à 19h. .

Salle Simone Daignas Rue de Loire Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

English : Exposition Le matériel médical du camp américain de Mesves-Bulcy

German : Exposition Le matériel médical du camp américain de Mesves-Bulcy

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Le matériel médical du camp américain de Mesves-Bulcy Mesves-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-08 par OT Bourgogne Coeur de Loire