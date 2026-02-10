Exposition Le Meunier d’Angibault illustré Montipouret

Exposition Le Meunier d’Angibault illustré

Moulin d’Angibault Montipouret Indre

Début : Samedi 2026-04-04 13:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

2026-04-04 2026-06-01 2026-09-01

Exposition permettant de découvrir le roman de George SAND à travers les illustrations de Céline ALAPETITE.

Le Meunier d’Angibault fait partie des romans champêtres de George Sand, publié en 1845.

L’histoire se déroule dans la France rurale du XIXe siècle et met en scène le meunier d’Angibault nommé Grand Louis.

Ce roman explore les thèmes de la lutte des classes, de la justice sociale et de la quête de liberté individuelle, tout en offrant un aperçu de la société de l’époque.

Le meunier, incarne la figure du petit propriétaire terrien qui lutte pour préserver son moulin et sa famille face aux changements radicaux. George Sand utilise habilement ce contexte historique pour explorer ces thèmes, offrant ainsi un récit captivant qui transporte les lecteurs dans un tourbillon d’émotions et d’idéaux.

Céline ALAPETITE, artiste contemporaine du Berry, a gentiment accepté d’illustrer le roman. 4 .

Moulin d’Angibault Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 11 46

English :

An exhibition showcasing George SAND’s novel through the illustrations of Céline ALAPETITE.

