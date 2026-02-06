Exposition ‘Le module Paulette’ Cour de la mairie Montmoreau

Exposition ‘Le module Paulette’

Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Début : Vendredi 2026-04-21

fin : 2026-10-16

2026-04-21

Nous vous présentons le grand module Paulette, une magnifique cabane en bois qui célèbre le thème de la nature.

English : Exposition ‘Le module Paulette’

We are pleased to present the Paulette Grand Module, a beautiful wooden cabin that celebrates the theme of nature.

