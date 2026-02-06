Exposition ‘Le module Paulette’ Cour de la mairie Montmoreau
Exposition ‘Le module Paulette’ Cour de la mairie Montmoreau mardi 21 avril 2026.
Exposition ‘Le module Paulette’
Cour de la mairie 29 Avenue de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Début : Vendredi 2026-04-21
fin : 2026-10-16
2026-04-21
Nous vous présentons le grand module Paulette, une magnifique cabane en bois qui célèbre le thème de la nature.
+33 5 45 60 33 19 bibliotheque@montmoreau.fr
English : Exposition ‘Le module Paulette’
We are pleased to present the Paulette Grand Module, a beautiful wooden cabin that celebrates the theme of nature.
L’événement Exposition ‘Le module Paulette’ Montmoreau a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme du Sud Charente