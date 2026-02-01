Exposition Le monde de Clovis Musée archéologique du Val d’Oise Guiry-en-Vexin

Exposition Le monde de Clovis

Musée archéologique du Val d’Oise 4 place du Château Guiry-en-Vexin Val-d’Oise

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-02-14

Et si vous pouviez voyager dans le temps pour vivre à l’époque de Clovis ? Le Musée archéologique du Val d’Oise vous invite à une expérience participative unique, à la croisée des chemins entre Histoire, jeu de rôle et livre dont vous êtes le héros.

Musée archéologique du Val d’Oise 4 place du Château Guiry-en-Vexin 95450 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 86 00 contact.musees@valdoise.fr

English :

What if you could travel back in time to the time of Clovis? The Musée archéologique du Val d?Oise invites you to a unique participatory experience, at the crossroads of history, role-playing and a book in which you are the hero.

