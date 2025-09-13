Exposition « Le monde des dinosaures » Parc des expositions Vitré

Exposition « Le monde des dinosaures »

Parc des expositions Chemin du Feil Vitré Ille-et-Vilaine

Bienvenue dans Le Monde Des Dinosaures ! Depuis 2007, nous sommes fiers de vous présenter la meilleure exposition sur ces créatures fascinantes en France. Préparez-vous à un voyage épique à travers le temps, où vous découvrirez les secrets de ces géants préhistoriques.

Au cœur de notre exposition, trône fièrement un T-Rex animatronic à taille réelle, mesurant 13 mètres de long et 4,5 mètres de haut !

Notre exposition vous plongera dans l’histoire incroyable des dinosaures. Vous découvrirez leur évolution depuis le Trias supérieur à leur mystérieuse disparition il y a 65 millions d’années.

Le Monde Des Dinosaures vous offre un aperçu fascinant de la vie des dinosaures sur Terre, avec électroniquement animés en grandeur nature. Rencontrez plus de 40 dinosaures dont le redoutable Spinosaure, le pacifique Pachyrhinonsaure, l’imposant Iguanodon, et le géant des cieux, le Quetzalcoatlus et bien plus encore !

Alors, que vous soyez un amateur de dinosaures ou simplement curieux de découvrir le passé de notre planète, Le Monde Des Dinosaures est l’endroit où idéal pour vivre une expérience unique en famille !

Tout public Tarif unique 10€ / Gratuit de 2 ans

La billetterie est accessible uniquement sur place. Aucune réservation en ligne n’est nécessaire.

HALL INTÉRIEUR Parc exposition chemin du feil hall 1 & 2 à Vitré .

Parc des expositions Chemin du Feil Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 99 92 48 86

